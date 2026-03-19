La criminologa Roberta Bruzzone è stata iscritta nel registro degli indagati per stalking, secondo quanto riportato da Repubblica. La vittima di questa accusa è la collega psicologa forense Elisabetta Sionis. L’indagine riguarda presunti comportamenti molesti nei confronti della professionista. La notizia è stata pubblicata oggi, 19 marzo 2026, a Roma, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Roma, 19 marzo 2026 -La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking, si legge sulle pagine di Repubblica, la vittima è la collega, psicologa forense, Elisabetta Sionis. L’inchiesta è condotta dalla Procura di Cagliari, dove Sionis è giudice del tribunale dei minorenni. Nella chiusura delle indagini il pm Gilberto Ganassi ha scritto che la persecuzione durava da anni e consisteva in allusioni sessuali, minacce, vessazioni e fotomontaggi postati sui social. Indagati anche i suoi collaboratori. Assieme alla criminologa sono indagati i suoi collaboratori Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca (Conosciuta sul web come “Satanico”). Tra le prove ci sono le trascrizioni delle chat del gruppo mentre si metteva d’accordo su come perseguitare la rivale di Bruzzone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis”. Scontro tra criminologhe

Articoli correlati

“Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis”. Scontro tra criminologiRoma, 19 marzo 2026 -La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking, si legge sulle pagine di Repubblica, la vittima è la collega, psicologa...

Fotomontaggi e insulti: Roberta Bruzzone indagata per stalking. Le chat crude contro la collega Elisabetta SionisUn caso giudiziario destinato a far discutere coinvolge Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo italiano.

Aggiornamenti e notizie su Roberta Bruzzone

Temi più discussi: Roberta Bruzzone sulla famiglia nel bosco, l'amore non basta e certe forme di amore possono essere malevole; La prima pagina del Giornale: Il governo taglia le accise, meno tre giorni al referendum, indagata Roberta Bruzzone; Garlasco, Antonio De Rensis replica e provoca Gianluigi Nuzzi e Bruzzone: Mi registro a mia insaputa; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.

Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis. Scontro tra criminologiIl contrasti sarebbero iniziati nel 2017 per motivi di lavoro. Indagati anche i collaboratori della psicologa ligure Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca ... quotidiano.net

La criminologa Roberta Bruzzone indagata per stalking: per tre anni avrebbe «perseguitato» la psicologa forense SionisInchiesta condotta dalla Procura di Cagliari dove Sionis è giudice e dove sono partiti gli approfondimenti investigativi. Bruzzone rischia il processo ... msn.com

Roberta Bruzzone rischia il processo per lo stalking alla collega, cosa avrebbe scritto nelle chat - facebook.com facebook

"Gli audio sono arrivati a destinazione e si aggiunge una nuova querela presentata dalle sorelle Cappa" La criminologa Roberta Bruzzone a #Quartogrado x.com