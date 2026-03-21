Nella prima giornata della Serie A 202526, Giampaolo ha ottenuto una vittoria all’esordio con la Cremonese. Alle 18, invece, il match tra Milan e avversari si svolge come programmato. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite del campionato italiano e sul cammino della Juventus.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Giampaolo vince all’esordio con la Cremonese, alle 18 tocca al Milan

Articoli correlati

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Cremonese passa a Parma all’esordio di Giampaolo, alle 18 tocca al Milandi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Milan passa allo scadere sulla Cremonese, tocca all’AtalantaBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…».

Contenuti e approfondimenti su Risultati Serie

Temi più discussi: Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 29ª giornata; Serie A, Inter-Atalanta finisce 1-1. Napoli-Lecce 2-1, Udinese-Juventus 0-1; Guida completa alla Serie A 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Vicenza: calendario, partite e risultati della stagione 2025/2026.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventisettesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventisettesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Si infiamma la lotta Champions. generationsport.it

Serie A, risultati e classifica 27ª giornata 2025/26: pari e gol all’Olimpico, corsa Champions agguerritaROMA. Nei giorni scorsi si è concluso il programma della ventisettesima giornata di Serie A 2025/26, 28 reti realizzate che ... restodelcalcio.com

Serie A: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieA/GironeUnico/Risultati Serie B: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieB/GironeUnico/Risultati Serie C: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieC/GironeB/Ri facebook

#Calcio, risultati Serie A, oggi chiude Cremonese-Fiorentina La massima serie dopo Lazio-Milan 1-0 x.com