Nella prima giornata della Serie A 202526, la Cremonese ha vinto a Parma all'esordio di Giampaolo. Alle 18, invece, si è giocato il match del Milan. La redazione di JuventusNews24 sta seguendo in tempo reale i risultati di tutti gli incontri del campionato italiano e aggiorna sui risultati della Juventus.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Cremonese passa a Parma all’esordio di Giampaolo, alle 18 tocca al Milan

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