Giovedì sera nel piazzale delle Piscine si è verificata una rissa tra stranieri che ha coinvolto alcuni presenti con l’uso di bastoni. Due persone sono rimaste ferite durante l’episodio e sono state soccorse dai sanitari. L’evento si è svolto poco dopo le 23, lontano dal centro storico dove solitamente si verificano tali incidenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione.

Ennesima rissa tra stranieri, giovedì sera, poco dopo le 23. Questa volta però, lo scenario non è stato il centro storico ma il piazzale delle Piscine. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto tra ragazzi di nazionalità pakistana e sarebbero stati usati anche bastoni. Due giovani sono rimasti feriti: sul posto è intervenuto il 118 che li ha portati in Pronto soccorso. Entrambi presentano fratture agli arti superiori e varie contusioni: uno è stato dimesso nella giornata di ieri, mentre l’altro è rimasto ricoverato. All’arrivo dei carabinieri gli altri ragazzi erano già scappati; i militari stanno conducendo le indagini per individuarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa con bastoni nel piazzale Piscine, 2 feriti

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