Rissa nel piazzale del distributore | arresti convalidati ma tutti rimessi in libertà

A Perugia, nella zona di San Sisto, si è verificata una violenta rissa nel piazzale di un distributore di carburante. Dopo undici arresti in flagranza, il giudice ha convalidato i provvedimenti, ma tutti i coinvolti sono stati rimessi in libertà. L'episodio ha suscitato attenzione senza conseguenze penali immediate per i protagonisti, confermando l’esito degli arresti e il quadro delle indagini in corso.

Undici arresti in flagranza, ma nessuno resta in cella. È questo l’esito dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari per i protagonisti della violenta rissa avvenuta nella zona di San Sisto a Perugia, vicino all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Il gip ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Rissa nel piazzale del distributore: arresti convalidati, ma tutti rimessi in libertà Leggi anche: Rissa nel piazzale dello scalo. Giovane ferito a bottigliate Leggi anche: Rimessi in libertà Federica Mogherini e Stefano Sannino accusati di frode sui corsi Ue per diplomatici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezia - La prima rissa è scoppiata alle 2 di domenica, nel piazzale della stazione, tra stranieri di origine tunisina e bengalese. Liti e bottiglie spaccate contro gambe e schiene si alternano tra piazzale Bainsizza, via Dante, l'area dei bus fino alla rotonda di vi - facebook.com facebook

