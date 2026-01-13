Le violenze nelle zone della movida sono diventate una presenza costante nei fine settimana, spesso coinvolgendo risse e atti di aggressione. Un episodio recente, avvenuto nel piazzale della stazione, ha visto una bottiglia come arma, evidenziando la frequenza di questi episodi anche in orari meno prevedibili. La situazione richiede attenzione e un’analisi approfondita delle cause che alimentano queste forme di violenza.

Se non accade di sabato, bisogna aspettarselo di domenica. Ormai le violenze che si registrano nei fine settimana nelle aree della movida non sono più degli imprevisti o dei fatti episodici. Sono diventati la normalità. Nella serata di domenica scorsa, intorno alle ore 22, nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria di San Benedetto, un magrebino è stato aggredito da alcuni giovani stranieri, presumibilmente connazionali. Un parapiglia, quale conseguenza di troppo alcool e forse non solo quello, che ha visto alcuni dei contendenti contusi. Il cittadino straniero è stato colpito alla testa con una bottigliata ed è stato soccorso dal personale della potes-118 che l’ha medicato sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Altra sera, altra rissa. Colpito da una bottigliata nel piazzale della stazione

Leggi anche: Altra aggressione nel carcere: assistente capo colpito con il bastone di una scopa

Leggi anche: Albaro, fuga dopo l’investimento: pedone colpito da un Suv e poi da un’altra auto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Altra sera, altra rissa. Colpito da una bottigliata nel piazzale della stazione; Ancona, un'altra rissa tra maranza. Volano pugni, bottigliate e posacenere: giovane ferito alla testa. E un ucraino cerca di...; Pestano e riducono in fin di vita un uomo, poi un'altra aggressione. L'incubo del commando a Roma Termini; Roma, uomo di 57 anni picchiato a Termini: è grave in ospedale con varie fratture al volto, fermati 4 nordafricani.

Altra sera, altra rissa. Colpito da una bottigliata nel piazzale della stazione - Continua l’allarme violenza a San Benedetto: un giovane è stato aggredito da un gruppo. ilrestodelcarlino.it