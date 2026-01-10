Morra De Sanctis la minoranza contesta il percorso della gestione della piscina comunale

A Morra De Sanctis, la minoranza ha sollevato dubbi e criticità riguardo al percorso seguito nella gestione della piscina comunale. La questione sta suscitando un acceso confronto tra le forze politiche locali, evidenziando diverse posizioni sulla gestione e sull’efficienza dell’impianto pubblico. La discussione rimane aperta, con l’obiettivo di chiarire le strategie e le decisioni adottate finora.

