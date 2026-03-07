A Poggibonsi, lungo le sponde dell’Elsa in via Giosuè Carducci, si accumulano detriti, ferrivecchi e pneumatici abbandonati, creando un problema di rifiuti lungo l’argine. Alcune persone della zona hanno contattato il nostro giornale per evidenziare la presenza di questi materiali, che non sono stati rimossi da tempo. La questione riguarda una specifica area vicino al Camminamento dei cento passi.

"Detriti, ferrivecchi, pneumatici lungo l’argine: nessuno si decide a rimuoverli?". Persone di Poggibonsi si sono rivolte al nostro giornale per evidenziare un problema che riguarda una tranche di via Giosuè Carducci, all’altezza del Camminamento dei cento passi. Ovvero lo speciale tracciato sorto circa vent’anni or sono in una porzione della superficie nella quale un tempo trovavano spazio i binari per la ferrovia Poggibonsi-Colle di Val d’Elsa. Strada ferrata dismessa definitivamente negli anni Ottanta. Un tratto a suo tempo recuperato, divenuto collegamento sia veicolare che pedonale,. Eppure interessato da abbandoni selvaggi, come rilevano gli abitanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e la civiltà. Materiale abbandonato sulle sponde dell’Elsa

