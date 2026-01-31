È arrivata la prima impalcatura del nuovo ponte ciclopedonale che collegherà la ciclabista del Trammino con il Parco di San Rossore. L’opera, dal costo di circa quattro milioni di euro, sta prendendo forma in un punto strategico dell’Arno. Quando sarà completata, permetterà di attraversare il fiume in modo più sicuro e veloce, facilitando i collegamenti tra le due zone. La fine dei lavori è prevista tra qualche mese.

"Sta prendendo forma il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà la ciclopista del Trammino con il Parco di San Rossore, attraversando l’Arno in un punto strategico". Così il sindaco Michele Conti, dopo il sopralluogo dei giorni scorsi, presenta il nuovo ponte che attraverserà il fiume e sul quale è stata già posata la prima impalcata. "Siamo di fronte - sottolinea il primo cittadino - a un’opera tecnicamente complessa: la struttura in acciaio è stata realizzata prima in cantiere e poi, un elemento per volta, trasportata sul posto per essere varata e installata tra le pile in Arno e le nuove spalle in calcestruzzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arno, sponde più vicine. Posata la prima impalcata unirà la ciclabile al Parco: "Opera da quattro milioni"

