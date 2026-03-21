Risate in apnea corpi elettrici e tic immortali | al Bergamo Film Meeting 2026 riesplode il fenomeno Louis De Funès

Al Bergamo Film Meeting 2026 si è tornati a parlare di Louis De Funès con una rassegna dedicata alle sue interpretazioni più iconiche. Sono stati proiettati film che mostrano le sue smorfie, i gesti improvvisi e le espressioni esagerate, caratteristiche che lo hanno reso un simbolo della comicità francese. La manifestazione ha richiamato appassionati e curiosi, riaccendendo l’interesse per la sua comicità senza tempo.

Sale esaurite e sette titoli per riscoprire, al Bergamo Film Meeting 2026, la furia comica di Louis de Funès: un’energia fisica e popolare che attraversa i decenni e continua a contagiare il pubblico. Smorfie irresistibili, sbuffi da fumetto, gesti improvvisi, versi inconsulti. Louis De Funes è stato la maschera comica popolare della Francia intera per eccellenza. Basta una scrollata su Google “comici francesi” e appare, prima di tutti, sempre lui. Oppure è bastato seguire il Bergamo Film Meeting 2026, dove le proiezioni dei film da lui interpretati hanno fatto il tutto esaurito (l’abbiamo verificato di persona per Oscar alle quattro del pomeriggio, ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Risate in apnea, corpi elettrici e tic immortali: al Bergamo Film Meeting 2026 riesplode il fenomeno Louis De Funès Articoli correlati Il Bergamo Film Meeting omaggia Louis de FunèsBERGAMO L’omaggio a Louis de Funès (1914-1983), uno dei più grandi comici del cinema europeo, campione incontrastato del botteghino d’Oltralpe dagli... Leggi anche: Kiarostami e de Funès, il tributo del «Bergamo Film Meeting» ai due grandi del cinema