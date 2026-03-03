Il Bergamo Film Meeting omaggia Louis de Funès

Il Bergamo Film Meeting dedica un omaggio a Louis de Funès, attore e comico francese nato nel 1914 e scomparso nel 1983. La manifestazione presenta una selezione di suoi film, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire le sue interpretazioni più famose. L’evento si svolge a Bergamo e prosegue con proiezioni e incontri incentrati sulla sua carriera nel cinema europeo.

BERGAMO L'omaggio a Louis de Funès (1914-1983), uno dei più grandi comici del cinema europeo, campione incontrastato del botteghino d'Oltralpe dagli anni '60 ai primi '80, uno degli attori francesi più conosciuti e amati ben oltre i confini nazionali, è il punto forte della 44^ edizione di Bergamo Film Meeting, che si svolgerà dal 7 al 15 marzo, sempre sotto la presidenza del regista Davide Ferrario, un appuntamento imprescindibile per tutti gli appassionati di cinema perché nel suo cartellone si trovano le novità e i classici, le scoperte di nuovi autori e la riscoperta di quelli magari dimenticati. Questa edizione presenterà 173 film tra...