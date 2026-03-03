Allarme aereo ed esplosioni | i tennisti al Challenger di Fujairah lasciano il campo e fuggono negli spogliatoi – Video

Durante un torneo challenger di tennis a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, i tennisti sono stati costretti a lasciare il campo e rifugiarsi negli spogliatoi a causa di un allarme aereo e di esplosioni nelle vicinanze. L’evento si è verificato a circa un’ora da Dubai, in un momento in cui il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran coinvolge diversi paesi della regione.

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a un’ora da Dubai. Qui – nonostante il conflitto in corso tra Usa, Israele e Iran che di riflesso coinvolge anche altri Paesi – è in corso un torneo challenger di tennis. E proprio qui, durante il turno finale delle qualificazioni dell’Atp Challenger 50 tra Matsuoka e Ostapenkov, è accaduto l’impensabile. I due tennisti sono scappati dal campo a match in corso. Il motivo? Un allarme aereo, accompagnato da qualche esplosione. È accaduto nel terzo set: all’improvviso rumore dell’allarme – di un possibile attacco aereo – e match interrotto. I giocatori si sono inizialmente fermati, in attesa di maggiori indicazioni dal giudice di sedia che nel frattempo si stava consultando con il supervisor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

