Rinnovo Spalletti tutto pronto per il grande annuncio | definiti anche gli ultimissimi dettagli quando potrà diventare ufficiale

La dirigenza sta ultimando i dettagli per il rinnovo di Spalletti, con i documenti pronti per l’annuncio ufficiale. L’allenatore rimarrà in carica e il suo contratto sarà prolungato, garantendo stabilità alla squadra. La decisione è stata presa dopo aver concluso le verifiche e le trattative finali. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare a breve, quando tutti i passaggi saranno completati.

Rinnovo Spalletti, la dirigenza prepara i documenti per blindare l’allenatore e garantire la massima continuità al progetto sportivo. La Juventus blinda la panchina in vista delle prossime stagioni. Tutto è ormai apparecchiato per il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti, attualmente in scadenza al termine dell’annata sportiva. Le prestazioni offerte dai bianconeri e la solidità mostrata hanno convinto pienamente la società. La dirigenza è pronta a premiare il grandissimo lavoro svolto, mettendo nero su bianco un accordo essenziale per il futuro della Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da Tuttosport, mancano solo le formalità per ufficializzare l’intesa raggiunta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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