Spalletti Juventus ci siamo per l’annuncio ufficiale | il tecnico ha ricevuto anche questa garanzia! Tutti i dettagli

Spalletti sta per firmare con la Juventus, secondo le ultime indiscrezioni. La dirigenza ha dato l’ultima conferma e si attende solo l’annuncio ufficiale. Il tecnico ha ricevuto tutte le garanzie necessarie, e l’accordo tra le parti sarebbe ormai definito. Nei prossimi giorni, l’ufficialità dovrebbe essere comunicata pubblicamente.

Spalletti Juventus, le indiscrezioni confermano l’accordo totale: la dirigenza è pronta ad annunciare la firma sul contratto. Il capitolo rinnovi in casa Juventus si arricchisce di un tassello fondamentale per il futuro. Secondo le ultimissime indiscrezioni rivelate da Niccolò Ceccarini, il prolungamento di Luciano Spalletti è sempre più vicino. La dirigenza e l’allenatore hanno lavorato intensamente per limare i dettagli. Il club bianconero considera il mister una figura centrale per le ambizioni, volendo dare totale continuità al lavoro svolto. L’intesa raggiunta testimonia la ferma volontà condivisa di proseguire insieme il cammino, allontanando qualsiasi tipo di voce su eventuali ribaltoni tecnici al termine di questa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, ci siamo per l’annuncio ufficiale: il tecnico ha ricevuto anche questa garanzia! Tutti i dettagli Articoli correlati Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della JuveCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Biasin esalta Spalletti: «Non c’è niente da fare, ci è riuscito anche questa volta». Parole importanti per il tecnico della Juventus!Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Spalletti-Juventus, il primo giorno del nuovo allenatore: tutti i dettagli Tutto quello che riguarda Spalletti Juventus Temi più discussi: Udinese-Juventus, Spalletti: Disputata una gara da squadra forte; Serie A | Udinese - Juventus, la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Jeremie Boga Video; ?? Vlahovic verso il sì al rinnovo. Spalletti-Juve fino al 2027; Juve, Spalletti: La squadra ha fatto veramente bene, soddisfatto di Boga. Buono il gol di Conceiçao. Juve, rinnovo Spalletti: ci siamo? Le ultimeLa Juve e Luciano Spalletti sono molto vicini a mettere per iscritto il prolungamento. Ecco fino a quando sarà il contratto L'articolo Juve, rinnovo Spalletti: ci siamo? Le ultime proviene da JuveNews ... msn.com Maifredi su Spalletti: Non un esempio di grandi vittorie, ma il rinnovo ci può stare. A centrocampo servirebbe uno come Rabiot, Di Gregorio ucciso dalla JuveLa Juventus non è messa male, è partita con l'obiettivo di arrivare nei primi quattro posti ed è in lotta per riuscirci. Per me ce la può fare a centrare ... tuttojuve.com #Juventus - #Spalletti sorride per Khephren #Thuram: domani il centrocampista francese tornerà in gruppo ed è recuperato per la sfida di campionato contro il #Sassuolo x.com Juventus, nuove gerarchie in porta I numeri che danno ragione a Spalletti facebook