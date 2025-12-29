Alberta Ferretti premiata con il Lagotto d’Oro | Icona di stile e del made in Italy
Alberta Ferretti, stilista italiana di fama internazionale, originaria di Gradara, ha ricevuto il premio ’Lagotto d’Oro’ 2025. Riconoscimento che celebra il suo contributo al mondo della moda e alla promozione del made in Italy. La premiazione si è svolta a Cesena, sottolineando l’importanza del suo ruolo come icona di stile e tradizione artigianale italiana.
Cesena, 29 dicembre 2025 – Il premio ’Lagotto d’Oro’ del 2025 è stato conferito a Alberta Ferretti, la stilista italiana di fama internazionale, originaria di Gradara. Il premio nasce all’interno della Truffle Week (settimana del tartufo), manifestazione ideata nel 2022 dal consorzio Natura e Natura di Bagno di Romagna, cresciuta nel tempo fino ad assumere un carattere nazionale, come spazio e incontro fra cultura, territorio, impresa e visioni del futuro. Il premio per riconoscere chi ha saputo fiutare il futuro prima che diventasse presente. “Il premio - sottolinea Giuseppe Crociani, presidente di Natura e Natura - prende forma da un’idea semplice, e al tempo stesso, profondissima: riconoscere chi, nel proprio percorso umano e professionale, ha saputo fiutare il futuro prima che diventasse presente, senza mai recidere il legame con le proprie radici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Made in Italy, Borgonzoni: “Congratulazioni ad Alberta Ferretti”
Leggi anche: Vespa, l’icona senza tempo che unisce stile e innovazione made in Italy
Alberta Ferretti premiata con il Lagotto d’Oro: “Icona di stile e del made in Italy”.
Bagno di Romagna, il premio “Lagotto d’Oro 2025” ad Alberta Ferretti - Il Consorzio Natura&Natura annuncia l’assegnazione del Premio Lagotto d’oro 2025 ad Alberta Ferretti. corriereromagna.it
Gonna in raso a fantasia floreale Alberta Ferretti Collezione Autunno Inverno 2025-2026 disponibili in boutique e sul nostro E-commerce. Vi aspettiamo… Puoi contattarci anche su Instagram o Facebook oppure al numero: .telefono +39 0322 241 facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.