Alberta Ferretti, stilista italiana di fama internazionale, originaria di Gradara, ha ricevuto il premio ’Lagotto d’Oro’ 2025. Riconoscimento che celebra il suo contributo al mondo della moda e alla promozione del made in Italy. La premiazione si è svolta a Cesena, sottolineando l’importanza del suo ruolo come icona di stile e tradizione artigianale italiana.

Cesena, 29 dicembre 2025 – Il premio ’Lagotto d’Oro’ del 2025 è stato conferito a Alberta Ferretti, la stilista italiana di fama internazionale, originaria di Gradara. Il premio nasce all’interno della Truffle Week (settimana del tartufo), manifestazione ideata nel 2022 dal consorzio Natura e Natura di Bagno di Romagna, cresciuta nel tempo fino ad assumere un carattere nazionale, come spazio e incontro fra cultura, territorio, impresa e visioni del futuro. Il premio per riconoscere chi ha saputo fiutare il futuro prima che diventasse presente. “Il premio - sottolinea Giuseppe Crociani, presidente di Natura e Natura - prende forma da un’idea semplice, e al tempo stesso, profondissima: riconoscere chi, nel proprio percorso umano e professionale, ha saputo fiutare il futuro prima che diventasse presente, senza mai recidere il legame con le proprie radici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberta Ferretti premiata con il Lagotto d’Oro: “Icona di stile e del made in Italy”

Leggi anche: Made in Italy, Borgonzoni: “Congratulazioni ad Alberta Ferretti”

Leggi anche: Vespa, l’icona senza tempo che unisce stile e innovazione made in Italy

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Alberta Ferretti premiata con il Lagotto d’Oro: “Icona di stile e del made in Italy”.

Bagno di Romagna, il premio “Lagotto d’Oro 2025” ad Alberta Ferretti - Il Consorzio Natura&Natura annuncia l’assegnazione del Premio Lagotto d’oro 2025 ad Alberta Ferretti. corriereromagna.it