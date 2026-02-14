Turno interessante Arbitra Calabrò Riflettori puntati su Tau-Grosseto

Marco Calabrò di Reggio Calabria sarà l’arbitro che guiderà la partita tra Tau e Grosseto. La gara si svolgerà domani pomeriggio allo stadio di Piombino alle 15.00. La scelta dell’arbitro ha attirato l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, perché si tratta di un match importante per la classifica delle due squadre.

Sarà l’arbitro Marco Calabrò della sezione di Reggio Calabria a dirigere domani pomeriggio la sfida Cannara-Siena, in programma allo stadio Spoletini alle 14,30. Gli assistenti saranno Cristiano Rosati della sezione di Roma 2 e Matteo Panella della sezione di Ciampino. La partita è valida la settima giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone E. In contemporanea si giocheranno tutte le altre gare del turno in programma a partire dallo scontro diretto tra seconda e prima della classe Tau Altopascio-Grosseto: una vittoria della squadra di Indiani potrebbe davvero se non chiudere, quasi, la questione promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Turno interessante. Arbitra Calabrò. Riflettori puntati su Tau-Grosseto La giornata. Riflettori puntati sulla partitissima. Grosseto-Prato Riflettori puntati sull’Iran. E si spegne la cronaca su Gaza L’attenzione si sposta dall’attuale crisi di Gaza verso le recenti manifestazioni in Iran. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. #AvellinoFrosinone, arbitra Alberto Ruben #Arena di Torre del Greco Il match in programma domani sera allo Stadio “Partenio-Lombardi” alle ore 20:00 sarà diretto dal signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Il fischietto corallino sarà coa facebook