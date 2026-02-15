Napoli-Roma | riflettori puntati su Højlund e Malen

Il match tra Napoli e Roma si concentra sulle prestazioni di Højlund e Malen, che cercano di migliorare le proprie performance per aiutare le rispettive squadre. Stasera, i due attaccanti avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore davanti ai tifosi. Il Napoli si affida a Højlund, che ha segnato due gol nelle ultime tre partite, mentre la Roma punta su Malen, che ha trovato la rete nell’ultimo incontro. La partita si svolgerà al San Paolo, creando grande attesa tra gli appassionati di calcio.

Tutto pronto per il posticipo serale che vedrà al Maradona il Napoli di Antonio Conte affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini. La Gazzetta dello Sport, sulle colonne odierne, si sofferma sugli indisponibili del Napoli e della Roma in vista del match di stasera e su coloro che invece saranno protagonisti. Al Napoli, già alle prese con numerosi infortuni, si è aggiunta l'assenza di McTominay, molto più pesante rispetto a quella di Dybala nella Roma. I riflettori saranno puntati sui centravanti Hojlund e Malen, i due attaccanti di emergenza che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, uno arrivato per sostituire Lukaku, l'altro per sopperire alle difficoltà di Dovbyk e Ferguson.