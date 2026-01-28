Questa mattina ad Anghiari sono iniziati i lavori per la realizzazione delle nuove isole ecologiche interrate. I primi scavi sono stati avviati nell’area della Stazione, segnando l’inizio di una fase importante per migliorare la gestione dei rifiuti nel paese. L’amministrazione comunale ha confermato che i lavori proseguiranno nei prossimi giorni, portando a un sistema più moderno e pulito per i residenti.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Entra nel vivo la modernizzazione dei servizi ambientali ad Anghiari. Con i primi scavi previsti già nei prossimi giorni nell’area de La Stazione, l’Amministrazione Comunale dà ufficialmente il via al progetto delle isole interrate. L'operazione, coordinata assieme a Sei Toscana e ATO Toscana Sud, prevede la sostituzione dei vecchi cassonetti con un sistema sotterraneo all'avanguardia, capace di coniugare un sistema tecnologicamente avanzato con una decisa mitigazione dell’impatto visivo. Il piano prevede la realizzazione di dieci nuove postazioni dove i rifiuti saranno stoccati sottoterra, eliminando i cassonetti stradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anghiari, al via la modernizzazione dei servizi ambientali: arrivano le isole interrate

Approfondimenti su Anghiari Servizi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Anghiari Servizi

