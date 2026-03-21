Riapparso il cuckooshrike delle Sulu dopo quasi 20 anni | la foto del rarissimo uccello

Durante una spedizione sull’isola di Tawi Tawi, nell’arcipelago delle Sulu, è stata scattata una foto di un uccello molto raro: il cuckooshrike delle Sulu. Si tratta di un esemplare che non era stato avvistato dal 2008 e che ora è stato ripreso dopo quasi 20 anni. La scoperta rappresenta un caso eccezionale per gli appassionati di fauna selvaggia.