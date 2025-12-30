Dopo anni avvistato il manumea rarissimo parente del dodo | l'uccello è in pericolo critico di estinzione

Durante una spedizione nella foresta di Uafato, nell’arcipelago di Samoa, ricercatori hanno avvistato il manumea, un parente raro e in pericolo di estinzione del dodo. Questo uccello, noto anche come piccione dentato, rappresenta una specie molto rara e vulnerabile. La scoperta evidenzia l’importanza della conservazione di questo habitat unico e della biodiversità locale.

Durante una recente spedizione nella foresta pluviale di Uafato, nell'arcipelago di Samoa, i ricercatori hanno avvistato esemplari di manumea o piccione dentato, un uccello rarissimo e in pericolo di estinzione. Ne restano pochissimi esemplari ed è corsa contro il tempo per salvarli. Il manumea è un parente stretto del dodo estinto nel XVII secolo: Colossal Biosciences vuole proteggerlo e usare il suo DNA per de-estinguere l'iconico uccello delle Mauritius. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Appello urgente per salvare dall’estinzione il “piccolo dodo” delle Samoa Leggi anche: Fotografato il rarissimo gatto dalla testa piatta: vive in Thailandia ed è a rischio di estinzione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dopo anni avvistato il manumea, rarissimo parente del dodo: l'uccello è in pericolo critico di estinzione; Dopo molto tempo è stato avvistato l'ultimo parente ancora vivo del Dodo. Dopo anni avvistato il manumea, rarissimo parente del dodo: l’uccello è in pericolo critico di estinzione - Durante una recente spedizione nella foresta pluviale di Uafato, nell'arcipelago di Samoa, i ricercatori hanno avvistato esemplari di manumea o piccione ... fanpage.it

Dopo molto tempo è stato avvistato l'ultimo parente ancora vivo del Dodo - Un raro avvistamento del manumea, parente del dodo, riaccende la speranza per questa specie endemica di Samoa, ormai a rischio estinzione. tech.everyeye.it

