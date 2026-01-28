Non solo luogo di riposo dei defunti il cimitero è anche un bene turistico

Il Cimitero Monumentale di Messina diventa anche un attrattore turistico. La Regione ha approvato un finanziamento per un progetto chiamato “Percorso della memoria” che punta a far conoscere l’arte funeraria del luogo. L’obiettivo è attirare visitatori e offrire un’esperienza diversa, un viaggio tra le opere e le storie che si nascondono tra le tombe.

Il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione, con nota dello scorso 20 gennaio, ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto “Percorso della memoria: un viaggio nell'arte funeraria del Cimitero Monumentale di Messina – Turismo Esperienziale”, presentato dal Servizio Politiche Europee Pianificazione e Programmazione Strategica del Comune di Messina, su proposta dell’assessore al Turismo Enzo Caruso e d’intesa con l’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli. L’iniziativa punta a trasformare il Gran Camposanto di Messina considerato, insieme a quelli di Genova e Milano, uno dei più importanti e artisticamente rilevanti cimiteri monumentali d’Italia e d'Europa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

