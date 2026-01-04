Festa grande al Rione Sanità Manfredi | Presto riapriremo il cimitero delle Fontanelle

Il Rione Sanità di Napoli si prepara a una significativa riapertura con l’annuncio di Manfredi: presto sarà nuovamente accessibile il cimitero delle Fontanelle. La notte di sabato si svolgerà l’evento Sanità-Tà-Tà, una notte bianca che coinvolge il cuore del quartiere, offrendo un’occasione di incontro e valorizzazione del patrimonio locale. Una giornata importante per la comunità e per la promozione delle tradizioni napoletane.

Festa grande sabato sera nel cuore di Napoli per l'evento Sanità-Tà-Tà, la notte bianca del rione partenopeo. Alla serata ha partecipato, insieme al presidente della Regione Campania Roberto Fico e all'assessore comunale Teresa Armato, anche il sindaco Gaetano Manfredi, che sui suoi profili.

