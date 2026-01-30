A breve in Emilia-Romagna ci saranno molti appuntamenti tra degustazioni, sfilate e laboratori. Le persone potranno scegliere tra eventi per tutti i gusti, tra spettacoli e momenti di svago. La regione si prepara ad accogliere visitatori e appassionati, offrendo un programma ricco di proposte divertenti e interessanti.

Momenti di svago, degustazioni e sfilate, tra i prossimi eventi in Emilia-Romagna. Ecco alcune proposte. A Ferrara a Casumaro domani dalle 19.30 e domenica 1 febbraio dalle 12.30 si terrà la sagra del Tintorino e del Maiale, stand alla sala polivalente ‘Don Alfredo Pizzi’ in via Garigliano 14. A Bologna domani alle 17, alla Nuova Acropoli in via Battindarno 143, arrivano i laboratori filosofici immersivi dal titolo ‘Trasforma il tempo in senso’, un pomeriggio sul tema del tempo per stimolare concentrazione e attenzione. A Cesenatico domenica dalle 15.30 al Grand Hotel Da Vinci una giornata dedicata al Wedding day per i futuri sposi, con sfilate e tante novità legate al mondo dei matrimoni, con abiti da sposa e da cerimonia in passerella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Degustazioni e sfilate spettacoli e laboratori. Ce n’è per tutti i gusti

Approfondimenti su Emilia Romagna Eventi

Con l'inizio del nuovo anno, è normale sentire il desiderio di rinnovarsi, anche attraverso il proprio stile.

La stagione concertistica di Fermo si presenta come un palcoscenico vibrante di musica e emozioni, offrendo spettacoli per tutti i gusti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Emilia Romagna Eventi

Argomenti discussi: Degustazioni e sfilate spettacoli e laboratori. Ce n’è per tutti i gusti; Weekend a Bari del 24 e 25 gennaio: dieci eventi da non perdere; Misterbianco accende il Carnevale 2026: sfilate, musica e tradizione dal 6 al 17 febbraio; Carnevale di Acireale 2026: le date e i carri infiorati più spettacolari d’Italia.

Cremona, torna la Festa del Torrone: nove giorni di degustazioni, spettacoli e showcookingL’autunno a Cremona ha il sapore inconfondibile di miele, mandorle e nocciole tostate. È un profumo che si fa strada per le vie del centro, un invito a scoprire il cuore goloso della città in ... bergamonews.it

Carnevali di Marca 2026: un mese di maschere, coriandoli e spettacoli in provincia di TrevisoCarnevali di Marca 2026: 100 carri, 9.000 figuranti e 21 sfilate tra tradizione, giochi e solidarietà in provincia di Treviso. nordest24.it

Wedding Show | 1 febbraio 2026 dalle ore 15:30 Grand Hotel Da Vinci Cesenatico Un'intera giornata dedicata al mondo del wedding e a tutto ciò che lo rende unico ricca di esposizioni, sfilate e degustazioni, pensata per farvi scoprire il meglio del mond - facebook.com facebook