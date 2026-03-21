Un uomo di sessant’anni, dopo aver ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid, è stato ricoverato nel reparto di neurologia di un ospedale. La sua condizione è rimasta invalida, e successivamente ha ricevuto un risarcimento di 200mila euro. La vicenda riguarda un episodio di danno permanente legato alla somministrazione del vaccino contro il Covid.

Belluno, il calvario di un uomo di 60 anni cominciato nel 2021 con la terza dose: riconosciuta la causalità. I risarcimenti da Stato e Regione Veneto «Non ho nulla contro i vaccini, sono stato solo sfortunato». Sa prenderla con filosofia il sessantenne bellunese che ha subito un’invalidità dell’80 per cento a causa dei malanni provocati dalla somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid Pfizer, avvenuta nel 2021. Il suo calvario durerà tutta la vita e a tutt’oggi ha problemi di deambulazione, è spesso interessato da febbre e una stanchezza cronica. Nel periodo immediatamente successivo all’effettuazione del vaccino, non riusciva a parlare e a camminare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Resta invalido dopo il “vaccino” anti Covid, risarcito con 200mila euro

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