Militare diventato cieco dopo il vaccino anti-Covid PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 10 gennaio 2026
Sabato 10 gennaio 2026, a Piazza Libertà, Armando Manocchia intervista un giovane militare che ha subito danni alla vista dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid Pfizer, accompagnato dal suo avvocato. La puntata approfondisce la vicenda personale e le implicazioni legali, offrendo un’occasione di riflessione su temi di salute e responsabilità. Un confronto sobrio e documentato su un caso che ha suscitato attenzione pubblica.
Ospiti di Armando Manocchia sono il giovane militare danneggiato dal ''vaccino'' Pfizer ed il suo avvocato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
