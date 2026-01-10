Militare diventato cieco dopo il vaccino anti-Covid PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 10 gennaio 2026

Sabato 10 gennaio 2026, a Piazza Libertà, Armando Manocchia intervista un giovane militare che ha subito danni alla vista dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid Pfizer, accompagnato dal suo avvocato. La puntata approfondisce la vicenda personale e le implicazioni legali, offrendo un’occasione di riflessione su temi di salute e responsabilità. Un confronto sobrio e documentato su un caso che ha suscitato attenzione pubblica.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.