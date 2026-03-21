Brutta botta la sconfitta interna contro il Lille per il Rennes di Haise che affronta quest’oggi in casa il fanalino di coda Metz. Un primo tempo al rallentatore dei bretoni ha permesso ai Dogues di andare in doppio vantaggio per poi tentare invano la rimonta nel finale. Il quarto posto si allontana ma non troppo con il Lione a 4 punti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rennes-Metz (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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