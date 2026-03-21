Rennes-Metz domenica 22 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle 17:15, si sfidano Rennes e Metz. Il Rennes di Haise arriva dopo una sconfitta casalinga contro il Lille, mentre il Metz, fanalino di coda, si prepara per la partita in trasferta. Le formazioni sono state annunciate, e si conoscono le quote e i pronostici per questa sfida di campionato.

Brutta botta la sconfitta interna contro il Lille per il Rennes di Haise che affronta quest’oggi in casa il fanalino di coda Metz. Un primo tempo al rallentatore dei bretoni ha permesso ai Dogues di andare in doppio vantaggio per poi tentare invano la rimonta nel finale. Il quarto posto si allontana ma non troppo con il Lione a 4 punti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rennes-Metz (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Metz-Tolosa (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiProgramma del 26esimo turno di Ligue1 che vede il Metz fanalino di coda del torneo affrontare in casa il Tolosa di Martinez. Metz-Tolosa (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiProgramma del 26esimo turno di Ligue1 che vede il Metz fanalino di coda del torneo affrontare in casa il Tolosa di Martinez. Altri aggiornamenti su Rennes Metz domenica 22 marzo 2026 ore... Temi più discussi: PREVIEW | Rennes vs Metz - team news, lineups, predictions; Weekend europeo tra coppe e derby: in Spagna va in scena il derbi madrileño, in Inghilterra è tempo di finale di Coppa di Lega tra City e Arsenal; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Rennes vs Metz Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 22-03-2026. Pronostico Rennes vs Metz – 22 Marzo 2026Nel contesto del Ligue 1, la sfida tra Rennes e Metz, in programma il 22 Marzo 2026 alle 17:15 al Roazhon Park, si presenta come un confronto interessante per ... news-sports.it Stade Rennais. On connaît la programmation de Rennes - Metz, le match événement des 125 ans du clubLe Stade Rennais recevra le FC Metz dimanche 22 mars à 17 h 15, lors de la 27e journée de Ligue 1. Une affiche importante pour le club rouge et noir, qui fêtera ses 125 ans ce jour-là, avec de ... ouest-france.fr SERIE A and ligue 1 all matches outcomes #SerieA #Ligue1 #lecce #Cremonese #bologna #verona #Fiorentina #ACMilan #InterMilan #ASRoma #lens #lille #lyon #lehavre #ParisFC #rennes #everyone facebook