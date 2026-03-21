Reggina | Gaetano smaschera le bugie della dirigenza

La Reggina è al centro di un confronto acceso tra la tifoseria, la politica e la dirigenza sportiva. Recentemente, un esponente del team ha rilasciato dichiarazioni che smascherano alcune dichiarazioni ufficiali della dirigenza, alimentando le tensioni già presenti. La situazione si fa sempre più complessa e le schermaglie pubbliche continuano a tenere banco nella città di Reggio Calabria.

La tensione tra politica, tifoseria e gestione sportiva ha raggiunto un picco di insofferenza nella città di Reggio Calabria. L’artista Rino Gaetano, simbolo della cultura locale, ha espresso pubblicamente il suo disappunto per le dichiarazioni recenti del direttore generale Praticò riguardo agli investimenti del presidente Ballarino. La critica si concentra su una percezione di grandiosità infondata e sulla tendenza a scaricare responsabilità su altri attori del calcistico reggino. L’intervento del cantante nasce da una lettura attenta delle notizie che circolano nell’ambiente, dove la direzione sembra voler paragonare le risorse del club a quelle di poteri economici globali come gli sceicchi del PSG. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina: Gaetano smaschera le bugie della dirigenza Articoli correlati Leggi anche: "Dietro i disordini, gruppi addestrati". Caos Minnesota, Giuliani smaschera le bugie dem Mantovano smaschera le bugie di Conte: “La politica dominava il Csm con la sinistra, non con la riforma Nordio”In un video pubblicato su X, il presidente del M5S Giuseppe Conte, nella consueta disamina faziosa sul tema del referendum sulla giustizia, aveva...