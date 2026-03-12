Mantovano smaschera le bugie di Conte | La politica dominava il Csm con la sinistra non con la riforma Nordio

Il presidente del M5S ha pubblicato un video su X in cui critica la gestione del Consiglio superiore della magistratura, sostenendo che la sinistra dominava l’organo prima della riforma Nordio. In risposta, un altro esponente politico ha diffuso un video in cui afferma che la politica ha sempre avuto un ruolo predominante nel Csm, e che la riforma Nordio non ha modificato questa situazione.

In un video pubblicato su X, il presidente del M5S Giuseppe Conte, nella consueta disamina faziosa sul tema del referendum sulla giustizia, aveva criticato la riforma sostenendo che aumenterebbe il peso della politica negli organi di autogoverno della magistratura, come i nuovi Csm: “Mentre i magistrati dei due nuovi Csm sono presi a casaccio, i laici che rappresentano la politica sono scelti accuratamente dal Parlamento. Il loro sorteggio è una finzione. Vanno lì con un mandato politico preciso”. I l famoso detto sul pulpito e sulle prediche si addice a Conte, mai come in questo caso. E il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, oggi glielo ha fatto notare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mantovano smaschera le bugie di Conte: “La politica dominava il Csm con la sinistra, non con la riforma Nordio” Articoli correlati Nordio smaschera la sinistra: “Ho citato il pm Di Matteo quando parlava di metodo mafioso nel Csm”Non capisco “tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del Csm”. Nino Di Matteo replica a Nordio: “La riforma costituzionale aggrava la degenerazione del Csm”È stato tirato in ballo nel dibattito sul referendum dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha alzato il livello dell’offensiva paragonando...