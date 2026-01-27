Dietro i disordini gruppi addestrati Caos Minnesota Giuliani smaschera le bugie dem

La vicenda riguarda il caos in Minnesota e le controversie legate alle elezioni del 2020. Fulton County ha riconosciuto che oltre 315.000 schede non furono correttamente certificate, sollevando dubbi sulla regolarità del processo elettorale. Questi eventi evidenziano le sfide legate alla verifica dei voti e alle implicazioni per la trasparenza democratica.

Fulton County ha ammesso che nel 2020 oltre 315.000 schede non furono correttamente certificate secondo la legge dello Stato. Un dato che apre un contenzioso rimasto per anni confinato nelle dichiarazioni dei legali di Donald Trump e che oggi ritorna al centro del dibattito politico americano. Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato del Presidente nel post-elezioni, lo definisce "il punto che cambia la partita". In un'intervista esclusiva a Il Tempo spiega cosa significa quell'ammissione e perché l'incidente di Minneapolis del 24 gennaio, concluso con un morto durante un arresto federale, non è a suo giudizio un fatto isolato.

