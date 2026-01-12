Referendum sulla giustizia | c' è la data Quando si vota e per cosa

È stata annunciata la data del referendum sulla giustizia, che si terrà prossimamente. Gli elettori sono chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale approvata dal Parlamento, relativa all’ordinamento giudiziario. Questa consultazione rappresenta un momento importante per il sistema giudiziario italiano e per le scelte future del paese. È fondamentale conoscere quando si vota e sui quesiti proposti, per partecipare consapevolmente.

Ufficiale la data del referendum per dire ‘sì’ o ‘no’ alla riforma della giustizia. Gli elettori sono chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento che interviene sull’ordinamento giudiziario. Referendum sulla giustizia: quando si votaUfficiale, il consiglio dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Referendum sulla giustizia, scelta la data: ecco quando si vota Leggi anche: Quando si vota sulla riforma della giustizia e cosa significa che sarà un referendum confermativo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Referendum Landini | Disegno politico Governo è cambiare Costituzione; Referendum sulla giustizia | il governo punta al 22-23 marzo Ma è muro contro muro; Schlein | ‘la democrazia non è un assegno in bianco per 5 anni’. Giustizia, fissata la data del referendum il 22 e 23 marzo 2026: le novità punto per punto - 23 marzo 2026 il referendum sulla riforma della giustizia: separazione delle carriere, Csm sdoppiato, nuova Alta Corte. panorama.it

Referendum sulla giustizia, c'è la data: si vota il 22 e 23 marzo

++ Riforma della giustizia: decise le date del referendum ++ - facebook.com facebook

Referendum giustizia, a Firenze la sinistra garantista sposa il Sì. Morando: "Distinguiamo la riforma dal colore politico" x.com

