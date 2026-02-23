Referendum giustizia 2026 | quando si vota e cosa prevede in breve Il quesito e quali sono i nodi

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo nasce dalla richiesta di modificare alcune norme, ma le tensioni tra politica e magistratura rallentano il dibattito. Le discussioni si concentrano sui temi della responsabilità dei giudici e delle tempistiche dei processi. Mentre le forze politiche divise cercano di influenzare gli elettori, i cittadini si chiedono come queste modifiche cambieranno il sistema giudiziario. La campagna elettorale si accende tra confronti e diffidenze.

Roma, 23 febbraio 2026 – A un mese dalla chiamata alle urne, l’Italia si scopre ancora sospesa. Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo non scalda le piazze, ma attraversa in profondità i palazzi e le toghe. È una consultazione confermativa, prevista dall’ articolo 138 della Costituzione: i cittadini sono chiamati a dire l’ultima parola su una legge di revisione costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza dei due terzi. Niente quorum: chi vota decide. Il quesito. Quando e perché si vota. Il cuore dello scontro: separazione delle carriere. Due Csm al posto di uno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Referendum giustizia, Barbara Pezzini: "Perché si vota e cosa prevede la legge"Il referendum sulla giustizia, spiegato da Barbara Pezzini, riguarda principalmente la modifica dell'organismo di governo della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Referendum sulla giustizia: c'è la data. Quando si vota (e per cosa)È stata annunciata la data del referendum sulla giustizia, che si terrà prossimamente.

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

