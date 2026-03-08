Referendum sulla giustizia Schifani plaude a Marina Berlusconi | Stop alle ideologie magistratura fuori dalla politica

Il presidente della Regione ha commentato positivamente le dichiarazioni di Marina Berlusconi riguardo alla riforma della giustizia, sottolineando l'importanza di mantenere la magistratura fuori dalla politica e di evitare ideologie che la dividano. Schifani ha espresso soddisfazione per le parole dell'esponente del gruppo imprenditoriale, che ha scritto una lettera in cui invita a considerare la giustizia come un patrimonio comune, senza strumentalizzazioni politiche.

Le dichiarazioni del governatore: "E' importante che il dibattito si concentri sui contenuti della riforma e sugli obiettivi di rafforzare l'equilibrio tra i poteri, la terzietà del giudice e la credibilità del sistema" Il presidente della Regione, Renato Schifani, esprime "pieno compiacimento" per le parole di Marina Berlusconi ("La giustizia dovrebbe essere un patrimonio comune, non una logora bandiera identitaria da sventolare contro l'avversario politico", ha scritto nelle scorse ore in una lettera a Repubblica). "Sono parole che invitano a riportare il confronto sulla riforma della giustizia su un piano di serietà e di merito, lontano da contrapposizioni ideologiche", ha commentato il governatore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

