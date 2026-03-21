Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026 e coinvolge una revisione significativa dei poteri dello Stato. Si tratta di una consultazione che non si limita a modificare singole norme o aspetti pratici, ma interviene sull’intera struttura istituzionale. La scelta di votare avviene in un momento in cui le conseguenze potrebbero influenzare i meccanismi di funzionamento delle istituzioni e dei loro ruoli.

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 non è una consultazione come le altre. Non riguarda una singola norma, né una misura immediatamente percepibile nella vita quotidiana dei cittadini, ma interviene sull’architettura profonda dello Stato. È un voto che agisce in silenzio, lontano dalle aule di tribunale e dai tempi dei processi, ma che incide sul modo in cui la magistratura esiste, si organizza e si rapporta agli altri poteri. Se vince il sì, non cambia la sentenza di domani mattina, non si accorcia automaticamente un processo civile, non si svuota una cancelleria intasata. Cambia però il modo in cui si forma, si governa e si controlla uno dei pilastri della democrazia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum sulla giustizia, il voto che ridisegna i poteri: cosa cambia davvero se vince il sì

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