Referendum Giustizia cosa cambia se vince il Sì? Le conseguenze del voto

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani voteranno sul referendum relativo alla separazione delle carriere dei magistrati. Questa consultazione riguarda una modifica delle norme attuali e coinvolge direttamente chi deve esprimersi sul tema. I cittadini sono chiamati a decidere se approvare o meno questa proposta di modifica, che potrebbe portare a cambiamenti nelle modalità di selezione e nelle funzioni dei magistrati.

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a pronunciarsi sulla separazione delle carriere dei magistrati. La riforma è stata voluta dal governo Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Si tratta di un referendum confermativo su una legge costituzionale già approvata dal Parlamento, che non ha però raggiunto la maggioranza dei due terzi necessaria per entrare direttamente in vigore. Non è previsto alcun quorum: qualunque sia l’affluenza, il risultato sarà valido e definitivo. Ma cosa succede se vince il sì e il referendum passa? Le tre novità principali. Il cuore della riforma è la distinzione netta tra magistrati giudicanti (i giudici) e magistrati requirenti (i pubblici ministeri). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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