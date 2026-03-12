Referendum giustizia Schlein | Mai chiesto voto contro Governo ma su merito riforma che è sbagliata – Il video

Durante un evento a Venezia, una rappresentante politica ha dichiarato che non hanno mai invitato a votare contro il governo, ma si sono opposti alla riforma proposta, che considerano sbagliata. La frase è stata pronunciata il 12 marzo 2026 e il commento è stato registrato da un'agenzia di stampa. La dichiarazione si riferisce al referendum sulla giustizia promosso da alcuni partiti.

(Agenzia Vista) Venezia, 12 marzo 2026 "Non abbiamo mai chiesto il voto contro questo governo, ma contro la riforma che questo Governo ha voluto e che per noi è sbagliata. Questa riforma serve a un governo che pensa che prendere un voto in più alle elezioni vuol dire che non devi essere giudicato – ha scandito – Serve a un governo che si mette addirittura a dire ai giudici quali capi di imputazione dovrebbe perseguire, che evidentemente vuole decidere quali reati bisogna perseguire e quali magari un po' meno", così la segretaria del Pd Elly Schlein a un comizio per il "No" al referendum a Venezia. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

