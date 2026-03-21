Durante una maratona oratoria a Milano, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha commentato in modo scherzoso che anche Bossi, se fosse presente, canterebbe oggi come Sal Da Vinci,

“Anche Bossi canterebbe oggi come Sal Da Vinci, per sempre sì”. Lo ha detto scherzando il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine della ‘maratona oratoria per il sì’ a Milano. Cuba, viceministro energia: "Petrolio russo? Nostro diritto sovrano comprare combustibile" Cuba, viceministro esteri: "Trattative Usa? Tanti interessi reciproci, ma no a cambio sistema politico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Lupi: "Bossi oggi canterebbe Sal Da Vinci ‘per sempre sì’"

Articoli correlati

“Per sempre sì è un regalo per il referendum”: Meloni “arruola” Sal Da VinciSecondo quanto rivela La Repubblica, venerdì scorso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe telefonato a Sal Da Vinci, vincitore del...

Sal Da Vinci: «Giorgia Meloni non mi ha mai chiesto Per sempre sì per il referendum»Il cantante napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, lo ha chiarito a margine del conferimento della medaglia della città di Napoli al...

Referendum, Lupi: Bossi oggi canterebbe Sal Da Vinci ‘per sempre sì’

Tutto quello che riguarda Referendum Lupi Bossi oggi canterebbe...

Referendum, Lupi: Bossi oggi canterebbe Sal Da Vinci ‘per sempre sì’(LaPresse) Anche Bossi canterebbe oggi come Sal Da Vinci, per sempre sì. Lo ha detto scherzando il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine della ‘maratona ... ilmattino.it

Sal Da Vinci smentisce le voci per cui Meloni gli avrebbe chiesto di usare la canzone per il referendumSal Da Vinci ha smentito le voci per cui Giorgia Meloni lo avrebbe contattato per chiedergli di usare la sua Per sempre sì per il referendum ... billboard.it