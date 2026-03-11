Sal Da Vinci ha chiarito che la premier non gli ha mai chiesto di sostenere il referendum

Il cantante napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, lo ha chiarito a margine del conferimento della medaglia della città di Napoli al Maschio Angioino, intervenendo sulle ricostruzioni nate online. «Giorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì. Ho letto tante fake news, la telefonata è durata 30 secondi, aveva altre due milioni di cose più importanti da fare», ha raccontato. Negli ultimi giorni, infatti, si erano diffuse ricostruzioni secondo cui la presidente del Consiglio gli avrebbe chiesto di utilizzare il brano per la campagna referendaria sulla giustizia. Il cantante però ha smentito con decisione: «Assolutamente no, non l'ha fatto, sono cose, parole che volano nel web e che diventano gigantesche». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sal Da Vinci: «Giorgia Meloni non mi ha mai chiesto Per sempre sì per il referendum»

