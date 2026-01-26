Quest’anno, in Bergamasca, quattordici Comuni sono chiamati a eleggere i propri rappresentanti, segnando un momento importante per il governo locale. Le elezioni rappresentano un’opportunità per i cittadini di partecipare attivamente alla vita della comunità, contribuendo alla scelta di chi guiderà il proprio Comune nei prossimi anni. Un appuntamento che richiede attenzione e partecipazione civica, fondamentale per il buon funzionamento delle amministrazioni locali.

Sono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati alle urne quest’anno per rinnovare le amministrazioni. E, stando alle indiscrezioni, le prossime elezioni comunali dovrebbero tenersi domenica 24 e lunedì 25 maggio. In attesa della conferma da Roma sul penultimo fine settimana di maggio (con eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno ), ciò che è certo è che nei “piccoli” paesi bergamaschi che andranno al voto si eleggerà il nuovo sindaco o la nuova sindaca in turno unico. Si tratta infatti di quattordici paesi che non superano la soglia dei 15mila abitanti: Almè (5538 abitanti), Borgo di Terzo (1199), Cene (4036), Cividate al Piano (5064), Clusone (8575), Colere (1079), Fuipiano Valle Imagna (202), Gazzaniga (4944), Mezzoldo (166), Oneta (572), Parzanica (331), Sorisole (8808) Valleve (124).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Seggi aperti in Veneto Campania e Puglia, tredici milioni chiamati alle urne

Leggi anche: Regionali Puglia 2025, seggi aperti dalle 7: nel Foggiano 533.219 elettori chiamati alle urne

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Elezioni comunali in Bergamasca, quattordici i Comuni chiamati alle urne; Mantova, Murari lancia la doppia campagna: Nei quartieri e per la città del futuro; Clusone: giovedì Balduzzi annuncia la candidatura a sindaco; Elezioni comunali, i fucsia: Il sindaco? No ai candidati dall'alto, serve chi abbia conoscenza della città.

Domenica di elezioni per quattro comuni in Trentino Alto AdigeDomenica 9 novembre si terranno le elezioni comunali nei Comuni di Stelvio, Capriana, Luserna/Lusérn e Madruzzo. Nel Comune di Stelvio, in Alto Adige, si rende necessario un nuovo turno elettorale a ... rainews.it

Elezioni comunali a Messina, La Vardera: "Pronti a presentare il nostro progetto" https://gazzettadelsud.it/p=2162238 - facebook.com facebook