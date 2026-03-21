referendum giustizia 2026 ecco cosa serve per andare a votare

Il 22 e il 23 marzo si svolge il referendum costituzionale sulla giustizia in Italia. Per partecipare al voto, i cittadini devono essere iscritti alle liste elettorali e aver compiuto almeno 18 anni. Le urne saranno aperte in diverse sezioni distribuite nel paese, e ogni elettore dovrà presentare un documento di identità valido per esercitare il diritto di voto.

Il 22 e il 23 marzo si vota per il referendum costituzionale. Si tratta di ore di vero fermento. Gli italiani sono chiamati a recarsi ai seggi per esprimere il loro parere sulla riforma della Giustizia, ma non tutti sono ben consapevoli di come si svolga il voto e di quali siano i fondamentali passaggi. Ecco dunque cosa è necessario sapere prima di recarsi al seggio. Votare è importante, perché si tratta dell'espressione di un diritto costituzionale. È importante però che il voto sia consapevole, e per questo motivo conoscere la procedura risulta fondamentale. Cerchiamo dunque di fare chiarezza e debellare ogni dubbio. Per votare è necessario recarsi al seggio muniti di tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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