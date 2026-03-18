Referendum giustizia l’appello delle imprese | Doveroso andare a votare

Da quotidiano.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese italiane invitano i cittadini a partecipare al referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. In un appello pubblico, sottolineano l’importanza di esprimere il proprio voto, evidenziando che la partecipazione è un dovere civico. L’invito riguarda tutte le persone che intendono contribuire alle scelte sul sistema giudiziario del paese.

Roma, 18 marzo 2026 - Anche le imprese lanciano un appello in vista del referendum sulla giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo. “Doveroso andare a votare”, dicono  Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, e Confagricoltura. "Il buon andamento della Giustizia è un interesse pubblico fondamentale sancito dalla Costituzione. Per chi fa impresa, inoltre, la giustizia è una vera e propria infrastruttura del sistema produttivo, al pari delle reti, dell'energia o della logistica, essenziale per assicurare la massima efficienza del sistema e, conseguentemente, poter programmare con fiducia, innovare, competere e produrre ricchezza per il Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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