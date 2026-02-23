Referendum a Perugia apertura straordinaria Ufficio Elettorale | come ritirare o delegare per la tessera

L'Ufficio Elettorale di Perugia apre in via straordinaria per aiutare gli elettori a ritirare o delegare la tessera elettorale in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La misura nasce per facilitare chi ha bisogno di aggiornare il documento o di delegare un'altra persona al voto. Molti cittadini si recano già per chiedere chiarimenti o assistenza, soprattutto nelle ore precedenti alla consultazione. La sezione speciale rimane a disposizione fino alla data di chiusura.

In vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo si ricorda che per poter votare, l'elettore deve essere identificato attraverso la carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione pubblica purché munito di fotografia (es. patente di guida, passaporto). L'elettore dovrà inoltre essere in possesso della tessera elettorale. Si raccomanda di controllare in tempo utile la validità dei documenti e il possesso della tessera elettorale. In caso di smarrimento - si invitano i cittadini a non attendere gli ultimi giorni per rinnovare la tessera elettorale - presso l’Ufficio Elettorale è possibile ottenere il rilascio immediato, senza prenotazione, di una nuova tessera in caso di esaurimento degli spazi disponibili, smarrimento o furto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

