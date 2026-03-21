Il procuratore di Belluno ha commentato la riforma sul referendum, affermando che si tratta di una questione politica e che modificare lo status del pubblico ministero non ridurrà i tempi dei processi. Nel frattempo, si evidenziano le difficoltà dei migliaia di risparmiatori truffati dalle banche venete, che non hanno ancora ricevuto risarcimenti.

“Le migliaia di risparmiatori che sono stati truffati dalle banche venete non avrebbero ricevuto alcun beneficio da quella che si vuol far passare per una riforma della giustizia, ma che nella realtà non risolve un solo problema reale e non incide in alcun modo sull’efficienza della giustizia italiana”. Massimo De Bortoli oggi è procuratore della Repubblica a Belluno, ma il suo passato prossimo lo ha vissuto nella trincea degli uffici giudiziari di Treviso, dove da pm ha cercato di tutelare i clienti di Veneto Banca che, assieme a quelli di Pop Vicenza, hanno composto il popolo delle vittime finite del tritacarne finanziario di speculazioni, vendite di azioni gonfiate, bilanci piegati alla logica del potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, De Bortoli (procuratore di Belluno): “La riforma è politica, cambiare lo status del pm non accorcia i processi”

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