Il procuratore di Reggio Calabria, Borrelli, critica senza mezzi termini la riforma sulla giustizia. Dice che non risolve i problemi principali, come la lentezza dei processi. Borrelli si dice anche contrario alla riforma, sottolineando che non porta miglioramenti concreti. La sua opinione si inserisce nel dibattito acceso che coinvolge politici e magistrati.

“ La riforma, alla quale io personalmente sono contrario, non risolve nessuno dei problemi della giustizia. E soprattutto non risolve quello che è il principale problema: la lunghezza dei tempi del processo. Anche una decisione o un’iniziativa sbagliata, se è contenuta in 3 o 4 mesi è una cosa superabile. Se un processo dura 12 anni segna indelebilmente un’intera esistenza”. È quanto afferma il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Inevitabile, in una giornata come questa, il riferimento è alla riforma della giustizia oggetto del referendum del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il procuratore di Reggio Calabria Borrelli: “Referendum? La riforma non risolve nessun problema della giustizia, come la lunghezza dei processi”

