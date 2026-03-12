Neos e i voli Bari-New York cancellati | Decisione dovuta al contesto geopolitico internazionale

Neos ha cancellato i voli da Bari a New York, spiegando che la decisione è influenzata dal contesto geopolitico internazionale e dai recenti sviluppi globali. La compagnia ha comunicato ufficialmente che, per motivi connessi alla situazione attuale nel mondo, ha deciso di sospendere temporaneamente i collegamenti tra la città pugliese e la metropoli americana. La decisione riguarda le prossime operazioni programmate.

La compagnia aerea ha confermato di aver sospeso la programmazione della rotta, prevista per la prossima estate, a causa dell'evoluzione politica maturata dopo i conflitti bellici avviati in questi ultimi giorni Il contesto geopolitico, i venti di guerra che soffiano in tutte le zone del pianeta, entrano anche nella realtà barese. Le crescenti tensioni internazionali, soprattutto quelle che vedono gli Stati Uniti (e Israele) impegnati in uno scontro bellico con l'Iran, sono diventate argomenti da consiglio di amministrazione delle grandi aziende multinazionali. La compagnia aerea Neos ha deciso di sospendere il collegamento diretto fra Bari e New York previsto dalla prossima estate, proprio per ragioni che attengono alla situazione internazionale e alle stesse reazioni che provengono dai consumatori.