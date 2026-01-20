Gulliver cambia guida | la nuova presidente è Marta Puviani

Gulliver Cooperativa Sociale, realtà storica del welfare modenese fondata nel 1977, annuncia un cambiamento alla guida. Marta Puviani assume il ruolo di presidente, continuando l’impegno dell’organizzazione nei servizi socio-assistenziali, educativi, di integrazione e sanitari. Questa transizione riflette la volontà di mantenere e rafforzare l’operato della cooperativa nel rispetto della sua lunga storia e dei valori fondanti.

Gulliver Cooperativa Sociale, storica realtà del welfare modenese nata nel 1977 come ex-CSA e impegnata da decenni nell'erogazione di servizi socio-assistenziali, educativi, di integrazione e sanitari, annuncia un importante cambio alla guida. Dopo quasi 20 anni di presidenza di Massimo Ascari.

