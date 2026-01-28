Assindustria Sport cambia guida | Francesca Facco nuova presidente

Assindustria Sport cambia presidente. La società gialloblù ha scelto Francesca Facco per guidarla in questa nuova fase. La nomina segna un passo importante per il club, che punta a rafforzarsi e a crescere sotto la sua guida.

Succede a Roberto Gasparetto, è la prima donna al vertice della società gialloblù: «Padova, Rovigo, Treviso e Venezia: vogliamo rafforzare il radicamento sul territorio sul modello vincente di Confindustria Veneto Est». Assindustria Sport apre una nuova fase della propria storia con la nomina di Francesca Facco alla presidenza della società gialloblù. Imprenditrice e titolare di Elle Emme Meccanica di Precisione, Facco diventa la prima donna al vertice del club in 55 anni di attività. Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità: Roberto Gasparetto, presidente uscente, resta nel Consiglio di Amministrazione, mentre Leopoldo Destro lascia il CdA mantenendo un ruolo di sostegno ai progetti della società.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

