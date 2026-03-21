Rapolano Terme capitale della tradizione del travertino

Nei giorni scorsi, Rapolano Terme ha ospitato un evento internazionale dedicato alla tradizione del travertino. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti, imprese e rappresentanti di diversi paesi, che si sono riuniti per condividere tecniche e progetti legati a questo materiale. L'iniziativa ha coinvolto workshop, esposizioni e incontri che hanno coinvolto il centro storico e le aree adiacenti della cittadina.

Nei giorni scorsi Rapolano Terme è stata al centro di un’importante iniziativa internazionale dedicata alla valorizzazione dei mestieri tradizionali e della formazione professionale che ha visto protagonista il travertino, una delle eccellenze del territorio rapolanese ed elemento identitario della comunità. L’appuntamento è stato organizzato nell’ambito di un viaggio di studio del progetto europeo ConnActions con la partecipazione di partner italiani e tedeschi. Il progetto ConnActions è finanziato dal ministero tedesco per l’Istruzione, la famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù e coordinato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapolano Terme capitale della tradizione del travertino Articoli correlati Leggi anche: Nuova vincita milionaria con il MillionDay: la fortuna bacia Rapolano Terme Leggi anche: Un milione di euro a Rapolano Terme, la maxi vincita grazie al Milion Day Approfondimenti e contenuti su Rapolano Terme Temi più discussi: Rapolano Terme capitale della tradizione del travertino; Rapolano Terme, a Palazzo Pretorio la mostra L’Anima della Materia di Maria Mansueto; AdF, lavori a Colle Val d’Elsa e Rapolano Terme. Ecco quando; Stone Extreme Rapolano Terme: spettacolo e battaglie nella prima tappa del Campionato Italiano di Enduro Estremo. Rapolano Terme protagonista del progetto europeo ConnActionsNei giorni scorsi a Rapolano la tappa di ConnActions, un viaggio di studio dedicato alla valorizzazione dei mestieri tradizionali ... sienafree.it Rapolano Terme, nasce l’impianto per il riciclo dei pannelli fotovoltaiciA Rapolano Terme il nuovo impianto che ricicla i materiali dei pannelli fotovoltaici a fine vita, fino a 200 mila moduli trattati ogni anno. sienafree.it Rapolano Terme protagonista del progetto europeo ConnActions x.com Ma quanto costa la benzina È l’ora di prendere la bici e venire a pedalare a 80 VOGLIA DI GRAVEL 9 Maggio Rapolano Terme Vi aspettiamo. Iscrizioni aperte www.80vogliadigravel.com #80VogliadiGravel #GravelItalia #SuperGravel facebook