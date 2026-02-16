Nuova vincita milionaria con il MillionDay | la fortuna bacia Rapolano Terme
A Rapolano Terme, un giocatore ha centrato il sesto milione nel 2026 grazie al MillionDay, portando a casa una somma ingente e facendo salire l’entusiasmo tra gli abitanti del paese.
RAPOLANO TERME – Nuova vincita milionaria con il MillionDay. Il sesto milione vinto nel 2026 con il MillionDay ha premiato la Toscana. Lo riporta l’agenzia Agimeg. Nell’estrazione delle 13 di ieri (15 febbraio) grazie ad una giocata singola, un giocatore di Rapolano Terme, in provincia di Siena, ha realizzato una vincita milionaria. La combinazione vincente del concorso è stata: 10, 16, 19, 23, 34. Referendum giustizia 2026: ‘Le ragioni del sì e del no’. Sindaca Scaletti: “A Fiesole crediamo davvero nella cultura del dialogo” Referendum giustizia 2026: ‘Le ragioni del sì e del no’. Sindaca Scaletti: “A Fiesole crediamo davvero nella cultura del dialogo” Bomba europea? Francia e Germania avviano i colloqui, la Polonia spinge la svolta nucleare Copyright © Citycomm - p. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
MillionDay, la fortuna bacia il Bresciano: vinto un milione di euro
A Maclodio, nel Bresciano, è stato centrato un jackpot da un milione di euro.
Vincita a Torino: porta a casa 40mila euro con un cinque al Superenalotto, la fortuna bacia corso Svizzera
Un residente di Torino ha conquistato una vincita di 40.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 7 febbraio 2026: i numeri vincenti, vinti 19 5; La gente dovrebbe sapere come funziona (davvero) la storia dei premi in gettoni d'oro; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 13 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 13 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti due 5.
MillionDay, vinto un milione di euro a Maclodio (Brescia)Nuova vincita milionaria con il MillionDay. Il quinto milione vinto in questo avvio di 2026 con il MillionDay ha premiato la Lombardia. agimeg.it
Estrazione MillionDay, vinto un milione di euro a MaclodioMaclodio (Brescia), 30 gennaio 2026 – Nella giornata di giovedì 29 gennaio, la Dea Bendata ha baciato la Lombardia. Nell’ultima estrazione, andata in scena ieri alle 20.30 il MillionDay ha premiato la ... ilgiorno.it
Il gol di Samuele Avola del Quercegrossa contro il Rapolano Terme - facebook.com facebook