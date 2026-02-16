Nuova vincita milionaria con il MillionDay | la fortuna bacia Rapolano Terme

A Rapolano Terme, un giocatore ha centrato il sesto milione nel 2026 grazie al MillionDay, portando a casa una somma ingente e facendo salire l’entusiasmo tra gli abitanti del paese.

RAPOLANO TERME – Nuova vincita milionaria con il MillionDay. Il sesto milione vinto nel 2026 con il MillionDay ha premiato la Toscana. Lo riporta l'agenzia Agimeg. Nell'estrazione delle 13 di ieri (15 febbraio) grazie ad una giocata singola, un giocatore di Rapolano Terme, in provincia di Siena, ha realizzato una vincita milionaria. La combinazione vincente del concorso è stata: 10, 16, 19, 23, 34.

