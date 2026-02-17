Un milione di euro a Rapolano Terme la maxi vincita grazie al Milion Day
Un giocatore di Rapolano Terme ha conquistato un milione di euro grazie al Million Day, portando una grande sorpresa nel comune toscano. La schedina fortunata è stata giocata nel pomeriggio di ieri in una ricevitoria locale, attirando l’attenzione di clienti e passanti. La vincita arriva dopo diversi tentativi senza successo, ma questa volta il colpo fortunato ha premiato chi ha scelto i numeri giusti.
Siena, 17 febbraio 2026 – Un milione di euro vinti nel senese. La fortuna torna a bussare in Toscana con una nuova vincita milionaria al MillionDay. Il sesto “colpo” da un milione di euro del 2026 ha infatti premiato la regione, come riportato dall’agenzia Agimeg. Nell’estrazione delle 13 del 15 febbraio, una semplice giocata singola ha cambiato la giornata – e forse la vita – a un giocatore di Rapolano Terme. La combinazione vincente è stata 10, 16, 19, 23, 34: cinque numeri che valgono la bellezza di un milione di euro. Le altre vincite milionarie dell’anno appena iniziato. L’anno si era aperto con due puntate da un milione nell’estrazione delle 13 del 3 gennaio: uno a Seriate, ottenuto con una giocata plurima, e uno a Limbiate, frutto invece di una giocata singola, con la combinazione 4, 21, 33, 39, 52. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nuova vincita milionaria con il MillionDay: la fortuna bacia Rapolano Terme
A Rapolano Terme, un giocatore ha centrato il sesto milione nel 2026 grazie al MillionDay, portando a casa una somma ingente e facendo salire l’entusiasmo tra gli abitanti del paese.
